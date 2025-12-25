Испания удивила российских туристов

Испания неожиданно для многих туристов расщедрилась при выдаче мест на оформление шенгенов в январе. Слоты на первый месяц 2026 года были загружены в системы онлайн-записи визовых центров BLS Spain в канун Рождества.

© tourdom.ru

Первое и самое заметное – спустя несколько месяцев тишины появились места для подачи документов в регионах – в Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре. С осени новые окна добавляли только в Москве и Санкт-Петербурге.

Вторая неожиданность – вернулись семейные слоты в Москве. Их не хватало тем, кто планирует не соло-поездку. Вылавливать места по одному для всей компании было долго и сложно.

Третья неожиданность – туристы отмечают, что слотов в столице стало больше: «Очень много. Даже сегодня утром еще висят зеленые, доступные для выбора. Последние месяцы быстрее разбирали», – делятся визовики.

Инсайды о том, что дипмиссия хочет откатиться к базовым настройкам и вновь стать более лояльной, появились несколько дней назад без ссылок на источники. Затем о приеме заявок на испанский шенген объявили некоторые агентства-посредники, помогающие с оформлением документов. Судя по последним событиям, слухи подтверждаются.

Напомним, что странные изменения визовой политики Испании в России начали наблюдаться в середине сентября – туристам начали аннулировать записи. В Москве и Петербурге количество слотов стало меньше, а в остальных городах их сократили до нуля. Заметно ухудшились и сроки, на которые оформляли шенгены.