Россиянину все-таки удалось забрать загранпаспорт из египетского госпиталя

Российскому туристу Леониду Е. все-таки удалось вернуть свой загранпаспорт, который был изъят во время выписки из госпиталя в Шарм-эль-Шейхе, куда наш соотечественник попал с отеком легких. Задача оказалась не из простых – пришлось привлечь полицию.

Как рассказал TourDom.ru Леонид, позиция и клиники, и сервисной компании GVA (партнера российского страховщика «Ресо-Гарантия») была однозначна. «Я постоянно получал сообщения, в которых говорилось: паспорт мне вернут только после оплаты почти 7 тыс. долларов за лечение. Причем рассчитываться нужно именно мне, поскольку якобы обнаружилось обострение хронического заболевания (в этих случаях страховой полис по правилам “Ресо-Гарантия” покрывает лишь часть суммы. – Ред.). Хотя при выписке стояло – пневмония и одышка. Откуда хроническое? В общем, странная история, нужно разбираться», – поделился турист.

Тем временем приближалась дата вылета в Россию – билеты были куплены на 26 декабря. В итоге, чтобы получить свой документ, потребовалось вмешательство полиции. Но подключить ее к делу тоже оказалось непросто – правоохранители отказывались принимать заявку по звонку с российской симки, а в отделение просили прийти с переводчиком, владеющим арабским. Помог гид из компании Nefer tour, которого посоветовал туроператор туриста Ambotis Holidays: «Мы вместе отправились в отделение, написали заявление. Паспорт из госпиталя изъял полицейский. Ночью лечу домой “лечить нервы”. Решил больше не болеть».

Вероятно, по возвращении в Россию Леонида ждет разбирательство со страховой компанией, возможно и судебное. На вопрос, кто должен оплатить счет в госпитале, пока однозначного ответа нет. По одному анализу, полученному в больнице, наличие хронического заболевания установить невозможно, считает юрист Игорь Косицын. Необходимо внимательно изучить медицинские карты, в том числе по месту жительства, и провести полный анализ всех документов. Кроме того, стоимость курса лечения после оказания экстренной помощи должна обязательно согласовываться с пациентом, что в случае с Леонидом, по его словам, сделано не было.

