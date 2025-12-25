Миллионы на отдых: топ-5 самых дорогих туров россиян в 2025 году

Самая крупная сумма, которую российские путешественники заплатили за проживание в 2025 году через OneTwoTrip, — почти 7 млн рублей. Заказ оформила группа из шести человек, включая ребенка, на 24-дневное размещение с двухразовым питанием в пятизвездочном курорте на Мальдивах, пишут «Известия». Второе место по стоимости занял 12-дневный отдых в Дубае: четверо гостей, среди них ребенок, жили в пятизвездочном отеле с завтраками за 4 683 000 рублей. На третьей позиции — поездка на остров Бора-Бора во Французской Полинезии: двое туристов провели восемь дней в пятизвездочном курортном отеле с завтраками, сумма — 4 528 000 рублей.

© tourdom.ru

Среди дорогих зарубежных размещений также отмечены:

Недельное проживание в парижском отеле-замке для трех гостей — 3 367 000 рублей;

Отдых по системе «все включено» в Бодруме для четырех человек — 2 991 000 рублей.

Внутренний рынок показал заметно меньшие максимальные чеки. Лидирует 11-дневная поездка семьи из трех человек в пятизвездочный спа-отель в Адлере с завтраками за 1 449 000 рублей. Далее следует размещение большой компании из 13 человек в Эсто-Садке: пять дней в пятизвездочной гостинице обошлись в 1 016 000 рублей. Третья позиция — недельное проживание во Владивостоке: восемь человек в пятизвездочном отеле без питания заплатили 755 000 рублей.

В рейтинг также вошли: