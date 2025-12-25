Российским авиакомпаниям предложили запланировать рейсы в Доминикану

Росавиация направила российским авиакомпаниям официальный запрос относительно их готовности возобновить авиасообщение с Доминиканской Республикой. Телеграмма, текст которой оказался в распоряжении издания Frequent Flyers, распространена во исполнение поручения Минтранса.

В документе перевозчикам предписано детализировать потенциальные маршруты, предполагаемые сроки запуска рейсов, типы воздушных судов, а также обозначить существующие препятствия для выполнения полетов. Ключевым барьером остается позиция доминиканских сервисных компаний, которые, являясь преимущественно дочерними структурами европейских холдингов, отказываются обеспечивать наземное обслуживание и заправку российских самолетов из-за санкционных рисков.

По мнению отраслевых экспертов, инициатива Росавиации связана с очередным раундом межправительственных консультаций. Минтранс через дипломатические каналы пытается добиться от властей островного государства гарантий неприкосновенности воздушного флота и организации полноценного техобслуживания. Переговоры на эту тему ведутся с 2022 года, однако существенных результатов пока не принесли.

Ранее Доминикана входила в пятерку наиболее популярных у россиян дальних курортных направлений, наравне с Таиландом, Вьетнамом, Мальдивами и ОАЭ. Привлекательности стране добавляет безвизовый режим сроком до 30 дней и продолжительный высокий сезон с ноября по апрель. В настоящее время туристический поток резко сократился именно из-за отсутствия регулярных прямых перелетов.

Напомним, что летом Минтранс уже заявлял о полной готовности восстановить авиасообщение с Доминиканской Республикой. В ведомстве утверждали, что при достижении договоренностей первые рейсы могут быть запущены уже в рамках зимнего расписания.