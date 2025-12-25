Турист обокрал пассажиров бизнес-класса на рейсе из Дубая и поплатился

Турист обокрал пассажиров бизнес-класса на рейсе Singapore Airlines из Дубая и поплатился — он получил тюремный срок. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел еще 8 августа 2025 года, однако известно о нем стало к концу декабря того же года, когда был оглашен приговор. Так, в тот день 26-летний Лю Мин поднялся на борт Singapore Airlines, который выполнял рейс Дубай — Сингапур. Он сел в пяти рядах от 52-летнего пассажира из Азербайджана и его жены.

После того как закончился ужин для бизнес-класса и в салоне приглушили свет, Лю Мин решился украсть багаж. Он подошел к месту попутчиков, достал их сумку из верхнего отделения и отнес на свое сиденье. Это заметила супруга пострадавшего, которая проснулась после короткого сна. Сообщается, что она вступила в конфликт с мужчиной, но, не поняв его ответа, позвала бортпроводников.

Ли понял, что его поймали, и вернул багаж обратно на полку. Сотрудникам авиакомпании заявил, что перепутал его и взял по ошибке. В сумке находились наличные деньги, ноутбук Huawei стоимостью около 2,1 тысячи сингапурских долларов (129 тысяч рублей), 56 сигар, приобретенных за 5,4 тысячи сингапурских долларов (332 тысячи рублей), часы Chopard стоимостью более 35 тысяч сингапурских долларов (2,1-2,2 миллиона рублей) и часы Audemars Piguet стоимостью выше 51 тысячи сингапурских долларов (3,1 миллиона рублей). Общая стоимость всех вещей в багаже составила 100 тысяч сингапурских долларов (6,2 миллиона рублей).

Бортпроводники сообщили о попытке кражи в аэропорт прибытия Чанги, и Лю Мина задержали по прибытии. Сообщается, что он отказывался сотрудничать с полицией во время проведения расследования и отрицал свою вину. В итоге суд приговорил его к 20 месяцам тюремного заключения.

Ранее украинец попал под уголовное дело из-за кражи рюкзака в европейском поезде. Это произошло в Германии.