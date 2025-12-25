Почему дома на колесах в США порой лучше квартир

Российская тревел-блогерша Марина Ершова объяснила, почему жизнь в доме на колесах в США порой лучше апартаментов. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации подчеркнула, что американцы могут годами жить в автодомах. При этом в RV-парках останавливаются не маргиналы, а нормальные люди, которые имеют домашних питомцев, дорогую технику, гриль и прочие привычные вещи для жизни.

Россиянка рассказала, что современные трейлеры оснащены спальнями, полноценной кухней, душем, туалетом, отоплением и кондиционером. А также интернетом, телевидением и посудомоечной машиной.

«Многие из этих домов оснащены лучше, чем самые современные квартиры», — такими словами россиянка описала американские автодома.

А главным преимуществом «жизни на колесах» российская туристка назвала свободу.

«Они не копят на "трешку к пенсии". Они живут сейчас: хочешь — горы, океан, пустыня. Припарковался, поставил гриль, открыл пиво — и все, жизнь удалась», — заключила путешественница.

Ранее Ершова описала уровень социальной поддержки в Америке словами «ждала подвох, а дали курицу». Автор публикации рассказала, как воспользовалась системой помощи — фудбанком.