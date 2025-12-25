На севере КНДР открыли курортный кластер с пятью новыми отелями

В Северной Корее расширяется туристическая инфраструктура: под руководством Ким Чен Ына в городе Самчжиен, расположенном у подножия священной горы Пэктусан, состоялось открытие нового гостиничного комплекса. Лидер страны посетил церемонию ввода объектов в эксплуатацию вместе с дочерью, выразив удовлетворение результатами строительства. Он подчеркнул, что теперь основной задачей является обеспечение безупречного сервиса, для чего потребуется укрепить общегосударственную систему подготовки кадров и внедрить новые стандарты обслуживания.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), за два дня, 20 и 21 декабря, в Самчжиене одновременно ввели в эксплуатацию пять современных гостиниц. В первый день открылись отели «Мильен» и «Иккаль», во второй – «Потнаму», «Чхонбон» и «Собэксу».

По данным агентства, новые отели, оснащенные бассейнами, саунами и банкетными залами, позиционируются как эталонные объекты, призванные поднять туристическую культуру страны на новый уровень.

Отметим, комплекс в Самчжиене стал вторым крупным курортным кластером, открытым в КНДР в 2025 году после комплекса «Вонсан-Кальма» на восточном побережье. Власти рассчитывают, что этот шаг поможет привлечь в страну больше иностранных туристов, включая официальные делегации.

Напомним, ранее власти КНДР сообщили о рекордном приросте российских туристов в страну.