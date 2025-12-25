«Раздражают тупостью». Турист описал американских мужчин

Российский тревел-блогер побывал в США и понаблюдал за жизнью и поведением местных мужчин. Впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что американцы не интересны независимым американкам, поэтому могут привлечь только женщин из стран «третьего мира» или тех, кто нуждается в финансах. При этом иностранки быстро разочаровываются в мужчинах из США из-за их «недоделанности».

«Русские девушки, а также девушки других национальностей очень разочарованы душевной пустотой и тупостью американских мужчин», — добавил путешественник.

Россиянин считает, что мужчины-американцы не способны испытывать чувства и выражать их. А любая беседа с ними вызывает раздражение, потому что те заточены только на светские беседы.

«Американец, выслушав рассказ своей девушки о больной матери, сказал, что сочувствует. Это вместо того, чтобы предложить ей финансовую помощь, в которой она нуждалась. Затем сразу перешел на обсуждение костюма для празднования Хеллоуина», — привел пример блогер, отметив, что мужчинам в США нужно «поработать над собой».

Ранее россиянин назвал американок труднодоступными для мужчин. Автор публикации объяснил, что мужчине непросто завоевать американскую женщину, поскольку для этого недостаточно быть финансово обеспеченным.