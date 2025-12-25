Как китайский безвиз спас въездной туризм РФ от годового падения

Въездной туризм в России в течение большей части года демонстрировал отрицательную или нулевую динамику, из-за чего оптимистичные прогнозы о росте на 10–20 % не оправдались. Переломной точкой, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стало введение безвизового группового обмена с Китаем в третьем квартале, которое позитивно повлияло на итоговые показатели.

Как рассказала в пресс-центре НСН исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, до конца сентября отрасль ожидала снижения по большинству направлений.

«До конца сентября мы ожидали снижения практически по всем направлениям, но ситуацию переломила новость о введении безвизового режима с Китаем и Саудовской Аравией. Это стало приятным сюрпризом», – подчеркнула она.

Ломидзе отметила, что турпоток не показывал роста, пока не было принято решение о безвизовом режиме с КНР, что стало стимулом для статистики. Во второй половине последнего квартала наблюдался заметный рост числа прибывающих туристов. Хотя оставшегося времени для полного перелома годовой тенденции было недостаточно, динамика оценивается как положительная. По предварительным оценкам, итоговый показатель либо останется на уровне прошлого года, либо покажет умеренный рост не более 4–5 %, который, как заключила эксперт, достигается исключительно за счет туристов из Китая.

Ранее с осторожной оценкой перспектив выступал вице-президент АТОР Александр Курносов. Он указывал, что безвиз вряд ли приведет к резкому увеличению потока из-за регулирования выездного туризма со стороны правительства КНР. Курносов отмечал, что при среднегодовом показателе около миллиона туристов из Китая в текущем году наблюдается тенденция к снижению: если в 2024 году Россию посетили 1,1 млн граждан КНР, то в этом году число сократилось примерно на 10 %.

Напомним, после введения безвизового режима россияне массово поехали в Китай. Ранее стало известно, какие направления выбрали туристы для встречи Нового года.