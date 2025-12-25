Визовый курорт: что нужно помнить перед отдыхом на Кипре

С 15 декабря 2025 года в восьми городах России заработали визовые центры Кипра. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, что изменилось для туристов, как теперь оформить документ на въезд и в какую примерно сумму обойдется поездка.

Как получить визу

Визовые центры открыты в восьми российских городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре, а также в Белоруссии (Минск) и Узбекистане (Ташкент), их обслуживает компания BLS Internatonal.

Подать документы можно по предварительной заявке на сайте BLS Internatonal, там же нужно выбрать дату и время посещения. Там же расположен список необходимого.

К основным документам относятся следующие.

Анкета, заполненная на английском языке (форму можно взять на том же сайте.

Загранпаспорт, действительный не менее трех месяцев после окончания поездки. Если загранпаспортов несколько, предъявить нужно все.

Копия главной страницы загранпаспорта (с фото и личными данными).

Цветная фотография 3х4, сделанная не ранее чем шесть месяцев назад.

Визовый сбор (оплачивается на месте при подаче документов).

Оригинал внутреннего паспорта и копии всех его страниц с отметками.

Бронь билетов туда и обратно (изначально достаточно только брони, но консульство может запросить оплаченные билеты как дополнительные гарантии).

Бронь жилья (та же ситуация: достаточно брони, но могут попросить подтверждение оплаты).

Подтверждение наличия денежных средств. Это может быть выписка с банковского счета с движением средств за последние 3 месяца, или выписка из Фонда пенсионного и социального страхования за последние 10 лет с цифровой подписью, или спонсорское письмо, если расходы оплачивает спонсор (с его личными данными и выпиской с банковского счета за последние три месяца).

Справка с места работы для работающих по найму, свидетельство индивидуального предпринимателя или формы 2-НДФЛ или 3-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей (ИП), справка из вуза или студенческий билет для студентов. Безработные предоставляют копию трудовой книжки за последние три года и документы, подтверждающие связи с Россией (например, свидетельство о браке или документы на недвижимость).

С 6 октября 2025 года все туристы старше 12 лет должны сдать биометрические данные, так что необходимо личное присутствие каждого заявителя.

Заявление на визу должно быть подано не менее чем за 15 дней до поездки, но также на сайте посольства Кипра в Москве предупреждают, что сроки могут быть увеличены до 45 дней, особенно если потребуются дополнительные проверки.

Краткосрочные туристические визы выдают на срок до 90 дней, которые могут быть использованы в течение любого 180-дневного периода. Визовый сбор для туристов старше 12 лет – 90 евро, от 6 до 12 лет – 45 евро, для детей до 6 лет – бесплатно. Помимо визового, каждый турист оплачивает также сервисный сбор визового центра – 164 рубля.

Как добраться и сколько стоит

Долететь до города Ларнаки можно сегодня только с пересадкой. Чаще всего ее делают в Ереване, но бывает в Тбилиси или Белграде. Стоимость билетов начинается от 28 тысяч рублей туда и обратно (самые дешевые варианты предполагают повторную регистрацию).

Лететь до Пафоса сложнее, дольше и дороже, но тоже возможно: иногда потребуются две пересадки (одна, например, в Санкт-Петербурге или Сочи, другая – в Ереване или Тель-Авиве). Билеты обойдутся от 45 тысяч рублей туда и обратно.

Самый крупный и популярный курорт на Кипре – Лимассол считается самым универсальным: здесь есть и пляжи, и места, где погулять. Ларнака – один из самых спокойных и недорогих курортов, сюда едут в основном на отдых с детьми из-за удобного пологого входа в море.

Айя-Напа – молодежная и тусовочная, а Пафос считается элитным: здесь нет никакой особенной развлекательной инфраструктуры, но много дорогих отелей и очень красивых бухт. В одной из них, по легенде, вышла из пены морской богиня Афродита. Сегодня эта бухта так и называется – бухта Афродиты.

На Кипре много святых мест и монастырей, сюда отправляются целые паломнические туры. Туристический "мастхэв" – это монастырь Киккос в горах Троодос. Район также интересен и как огромный национальный парк с колоритными деревушками, пешими маршрутами для трекинга и маленькими винодельнями. Дорога из Лимассола в Троодос займет около часа на машине, из Пафоса – примерно полтора. Автобусы также ходят, но расписание, время в пути и цены нужно уточнять на месте.

Номер на двоих в трехзвездочном отеле в Лимассоле на российских сервисах бронирования стоит от 6,5 тысячи рублей в сутки, в Айя-Напе, Пафосе или Ранаке – от 4,5 тысячи рублей. Цены указаны за низкий сезон (февраль – март), летом, вероятнее всего, будут выше.