Названы любимые места сверхбогатых людей для отдыха в Новый год

Сверхбогатые люди тратят на новогодний отдых по 7 тысяч долларов (549 тысяч рублей) за ночь в таких отелях, как Eden Rock и Cheval Blanc. Излюбленные места миллиардеров для отпуска раскрыло издание Business Insider.

© РИА Новости

Уточняется, что часто богачи ночуют на собственных яхтах. Так, судно американского медиамагната Марка Цукерберга было замечено в Калифорнийском заливе, недалеко от мексиканского города Кабо-Сан-Лукаса. В Карибском море в настоящее время плавают десятки яхт, среди которых Koru предпринимателя Джеффа Безоса, Rising Sun продюсера Дэвида Геффена и Whisper ученого Эрика Шмидта.

На Новый год многие миллиардеры на своих кораблях направляются на карибский остров Сен-Бартелеми, рассказала директор по работе с клиентами в элитной консьерж-службе Knightsbridge Circle Элизабет Браун. А некоторые из них предпочитают зимние виды развлечений, выбирая отдых в Альпах. По словам Браун, они отправляются в Гштаад и Санкт-Мориц (Швейцария), а также в Куршевель (Франция), который был излюбленным местом отдыха российских олигархов.

В США в число самых популярных горнолыжных курортов для сверхбогатых людей входят Аспен, Вейл и Карбондейл.

Ранее была раскрыта самая дорогая страна для путешествий россиян в 2025 году — речь идет о Мальдивах. Так, средняя стоимость путешествия на любимый курорт богачей составила 494 тысячи рублей.