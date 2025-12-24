Авиакомпании соревнуются в дешевизне билетов в Дубай и обратно

Авиакомпании соревнуются в дешевизне на эмиратском направлении. Пик низких цен из Москвы приходится на последние дни новогодних каникул.

© РИА Новости

Слетать в Дубай лоукостером «Победа» 9 января предлагается за 4,9 тыс. руб. только с ручной кладью, с багажом – за 7,3 тыс. руб. (здесь и далее приведены наличие и стоимость, актуальные на 17:00 24 декабря. – Ред.).

Лишь немногим дороже перелет Utair: 5,8 тыс. руб., за перевозку чемодана нужно доплатить 3 тыс.

«Уральские авиалинии» доставят 9 января в Дубай за 7 тыс. руб. (9,2 тыс. руб. с багажом).

Низкие тарифы замечены на даты вылета в Дубай до 16 января включительно. А вот возвращаться выгоднее всего 23 января или в следующую неделю, до 30-го числа.

Перелет «Победой» 9 января туда, обратно – 23-го обойдется в 11,8 тыс. руб. налегке или в 17 тыс. руб. с 10 кг багажа.

Рейсами Utair – на пару тысяч дороже: 13,7 тыс. руб. с ручной кладью и 19,5 тыс. – с чемоданом.

Эмиратские перевозчики, даже низкобюджетные, в ценовых баталиях пока не участвуют. Например, минимальный тариф Москва – Дубай – Москва на те же даты с 9 по 23 января у flydubai составляет 42,2 тыс. руб., багаж включен в стоимость.