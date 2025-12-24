Польша перестанет признавать определенные российские паспорта

Польша перестанет признавать российские пятилетние паспорта с 1 апреля 2026 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Таким образом, пребывание в стране с таким документом будет считаться нелегальным. При этом, как пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!», если в пятилетний паспорт вклеена виза, но с собой у туриста есть биометрический без нее, то проблем возникнуть не должно. Также сообщается, что в заявлении ЕК не говорилось об исключениях для детей и обладателей ВНЖ Польши.

Ранее стало известно, что еще одна страна Европы — Германия — перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.