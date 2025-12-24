Турист в Индии выпил чай с местным жителем и лишился всех ценных вещей

Местный житель накачал японского туриста наркотиками во время чаепития в Индии, а потом ограбил его. Об этом пишет местное издание The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент произошел в провинции Пенджаб еще в октябре, однако заявление о возбуждении уголовного дела было зарегистрировано только сейчас. По данным источника, житель города Йоцукайдо прилетел в аэропорт имени Индиры Ганди в Дели и встретил там мужчину, который представился ему как Двипджоти Рой. Они немного пообщались, после чего турист доехал на метро до железнодорожного вокзала Нью-Дели, а затем сел на поезд до города Чандигарх.

По приезде в точку назначения японец снова встретил нового знакомого, который пригласил его в свой гостиничный номер. В заявлении о возбуждении уголовного дела говорится, что там мужчины пили чай и «говорили об айфонах». Через некоторое время японец почувствовал сонливость и потерял сознание. Проснувшись на следующий день, он понял, что находится в гостиничном номере один. Кроме того, он лишился всех ценных вещей: айфона, планшета, кредитной карты и наличных денег.

По словам иностранца, персонал не оказал ему никакой помощи в подаче заявления в полицию, а только показал записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как оба мужчины входят в отель. Туристу пришлось возвращаться в Дели и обращаться в посольство Японии. В полицейском участке зарегистрировали заявление о возбуждении уголовного дела против индийца. Почему этот процесс занял столько времени, издание не уточняет.

В июле индийский турист отправился в отпуск в Таиланд, пригласил к себе в номер трансгендерную женщину (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и ограбил ее. Мужчина вытащил из сумки гостьи 7 тысяч батов (16,9 тысячи рублей), пока та была в душе.