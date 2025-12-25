Почему Черногорию вынуждают отказаться от туристов из России

В ноябре 2025 года посольство Черногории в Москве подтвердило, что страна приняла окончательное решение по введению визового режима для российских туристов. Соответствующие распоряжения будут подписаны в третьем квартале 2026 года. Эксперты прогнозируют, что после этого турпоток из России в республику упадет на 20-30 процентов. Однако это не смущает политиков, решивших таким образом бороться с «российским влиянием». Что побудило одну из самых дружелюбных к российским туристам стран начать последовательную антироссийскую политику, какие будут последствия и какие есть альтернативы отпуску в Черногории — разбиралась «Лента.ру».

Визовый режим для россиян анонсировал президент Милатович

Во время октябрьской встречи с представителем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна нуждается в помощи Евросоюза (ЕС) в борьбе с «враждебным влиянием третьих стран», которое угрожает государству на пути к членству в ЕС. Так, одним из препятствий, с которым Черногория сталкивается в рамках возможной интеграции, Милатович назвал пророссийские и просербские партии в парламенте. Он призвал принять необходимые меры «по противодействию российской дезинформации» и анонсировал введение виз с Российской Федерацией (РФ).

При этом президент Черногории отметил, что установление визового режима для россиян может нанести вред туриндустрии.

«Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор. Сейчас мы находимся в некотором вакууме, поскольку не имеем полного доступа к фондам Евросоюза. Однако Черногория очень скоро приведет свой визовый режим в соответствие с ЕС», — сообщил Милатович.

Несмотря на это, уже в конце ноября премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что страна в кратчайшие сроки введет визовые ограничения для россиян, как того требует политика ЕС. Согласно этим стандартам, страна также будет вынуждена ввести визы для жителей Турции, Китая, Белоруссии и Азербайджана.

«Даже не имея статуса члена ЕС и связанных с ним преимуществ, мы уже действуем как государство-член», — Милойко Спаич, премьер-министр Черногории.

«Русские» пляжи Черногории. За что россияне так любят балканскую страну?

По сообщению эксперта Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректора компании VCP Travel Михаила Абасова, Черногория занимает особое место в сердцах российских туристов. Причиной тому служит культурная близость, славянский менталитет, схожесть языков и искреннее гостеприимство черногорцев, которые создавали ощущение «дома у моря». Важным фактором туристических предпочтений было и доступное жилье.

«Цены на аренду, питание и услуги здесь традиционно ниже, чем в большинстве европейских стран: квартира у моря может обойтись от 450 евро в месяц (41,5 тысячи рублей), а сытный обед в ресторане — в 10-15 евро (около 1,3 тысячи)», — добавил Абасов.

Российские путешественники часто сравнивали курорты Черногории с Адлером и называли местные пляжи русскими из-за большого количества соотечественников. Например, на улицах курорта Будва туристам предлагают купить плюшевых чебурашек, а на море — порыбачить с русскоязычными рыбаками.

«Основные отдыхающие тут — это наши люди», — российский тревел-блогер.

Из-за новых мер Черногории россияне станут выбирать соседние безвизовые страны

Однако, по мнению премьер-министра Черногории Спаича, число российских туристов и инвесторов за последнее время сократилось. В том числе упал объем недвижимости, которой владели состоятельные граждане из РФ. Поэтому российский турпоток представляет собой лишь одну из приезжих групп, а страна на Балканском полуострове старается привлекать как можно больше гостей из разных уголков мира.

При этом, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Черногорию ежегодно приезжает значительное количество россиян: на их долю приходится 11 процентов от общего числа въездного туризма. Так, в 2024 году страну посетили почти 155 тысяч российских путешественников, а за период с января по август 2025 года было зарегистрировано более 123,2 тысячи поездок из России — это на 6,3 процента больше аналогичного периода прошлого года. Россия также была лидером по турпотоку в 2023 году.

Турэксперты подчеркивают, что преимуществом Черногории для граждан РФ всегда был и остается безвизовый режим, позволяющий находиться в стране до 30 дней.

«Введение виз вынудит российских туристов выбирать такие направления, как Бодрум, Мармарис и Кушадасы (курорты Турции — "прим. Ленты.ру"), которые предлагают развитую туристическую инфраструктуру и схожие природные условия», — подчеркнул вице-президент АТОР Артур Мураджан.

Черногория хочет «надышаться» российскими туристами напоследок

По сообщению Абасова, Черногорию ежегодно посещают до 230 тысяч россиян. Взносы приезжих гостей в экономику страны являются жизненно важными, так как туризм обеспечивает до 26 процентов ВВП. Он считает, что введение визового режима с Россией в конце 2026 года не случайно.

«Страна хочет напоследок "надышаться" российскими туристами, отчетливо осознавая грядущие потери. Уже сейчас можно прогнозировать отток 20-30 процентов россиян сразу после введения виз, а в случае полного следования жесткой политике ЕС потери могут превысить 60 процентов», — подчеркнул эксперт РСТ.

При этом балканская страна оказалась зажата между молотом и наковальней: Абасов отметил, что Евросоюз ранее уже пригрозил Черногории лишить ее выплат в размере до 383,2 миллиона евро (около 37 миллиардов рублей) из Фонда реформ и роста, если та не пересмотрит визовые режимы с рядом стран. Эксперт считает, что поэтому республика в соответствии с рекомендациями ЕС отменила безвиз для Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта.

На данный момент, чтобы избежать тяжелого удара по туристической сфере, власти страны призвали свои предприятия и бизнес переключиться на турпотоки из Западной Европы.