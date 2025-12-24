Россиянам предложат новые прямые авиарейсы в Китай

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров поручил Минэкономразвития усилить работу с провинциями Цзянси, Аньхой, Сычуань, Хубэй и городом Чунцин, а Минтрансу – подготовить предложения по запуску новых прямых авиарейсов из Уфы в КНР, пишет РБК.

© tourdom.ru

Спрос на поездки в КНР поддерживает визовая либерализация для россиян. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что в 2026 году интерес к выездным поездкам в Китай продолжит расти. Он отметил, что около двух десятков аэропортов с обеих сторон уже выполняют рейсы между странами. Маршрутная сеть не ограничивается Москвой, Санкт-Петербургом и приграничными территориями – рейсы из Уфы, по оценке эксперта, также найдут аудиторию. Наличие прямых перелетов из Уфы в Белоруссию может дать дополнительные возможности для транзитных маршрутов. Для жителей Башкирии и соседних регионов такие рейсы, по его словам, будут актуальны, а турпоток способен вырасти кратно.

Тема расширения прямого авиасообщения обсуждается в республике не первый год. В мае 2025 года на заседании совета по межрегиональному сотрудничеству «Волга – Янцзы» в Казани Андрей Назаров предлагал открыть рейсы из Уфы в Урумчи и Шэньян. Сейчас из столицы Башкортостана выполняются прямые перелеты только в один аэропорт Китая – Санья на острове Хайнань; чартерные программы ориентированы преимущественно на клиентов туроператоров.