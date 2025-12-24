Семья была искусана клопами на рейсе и подала в суд на две авиакомпании

Семья была искусана постельными клопами на рейсе и подала в суд на авиакомпании Delta Airlines и KLM Royal Dutch Airlines. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел во время одного из перелетов 21 марта 2025 года. Случай получил широкую огласку лишь в декабре того же года, когда семья Альбукерке подала иск к авиаперевозчикам. Сообщается, что муж, жена и их двое детей из США начали свое путешествие в городе Роанок, откуда отправились в Атланту. Там они сели на рейс Delta Airlines до Амстердама (Нидерланды). Уже в европейском городе они пересели на борт KLM до конечной точки их маршрута — Белграда (Сербия). Билеты обошлись семье в девять тысяч долларов (704 тысячи рублей).

Уточняется, что пассажиров покусали клопы на трансатлантическом рейсе Delta Air Lines.

«Примерно через два часа полета миссис Гарсия почувствовала, что по ней что-то ползает и кусает. Именно в этот момент она поняла, что на ее светлом свитере клопы», — говорится в иске.

Согласно документу, супруги немедленно сообщили об этом бортпроводникам. Те, в свою очередь, попросили не поднимать шум, чтобы не пугать и не будить других пассажиров. Также им посоветовали никому не рассказывать о клопах, чтобы не опоздать на стыковочный рейс до Сербии.

К иску были приложены фотографии убитых насекомых на салфетках с логотипом авиакомпании, а также снимки шеи, торса, ног и рук детей, которые были покрыты большими красными укусами.

«Некоторые следы от укусов еще не ушли до конца», — рассказали пострадавшие.

Ранее пассажир самолета был искусан обитавшими в кресле клопами и напугал пользователей сети. Позже Delta Air Lines дала мужчине скидку в размере 100 долларов (8000 рублей).