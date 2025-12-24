Стало известно об ответе Москвы на ограничения в выдаче виз для россиян со стороны Вашингтона — она отказалась отвечать на них зеркально. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с агентством «Интерфакс».

По его словам, России стоит действовать непубличными и ассиметричными методами, так как зеркальные ответы могут навредить.

«Я не думаю, что в наших интересах максимально усложнить приезд сюда граждан США, которые пользуются услугами наших консульских учреждений», — добавил он.

Рябков также отметил, что между Москвой и Вашингтоном существуют «человеческие связи, которые тоже нельзя просто так рушить», однако это не отменяет полностью принципы взаимности в дипломатии. Он подчеркнул, что нормализация консульского обслуживания российских граждан — одна из основных тем в совместной работе РФ и США. Рябков назвал ситуацию «сложной» и «вопиющей» для соотечественников, однако выразил надежду на приход к взаимопониманию с Соединенными Штатами в этом вопросе.

Ранее США серьезно усложнили правила получения виз для российских граждан. Так, теперь получить разрешение на въезд можно только в Астане и Варшаве.