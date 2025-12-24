Что удерживает туристов от поездок на «черный континент»

Африка становится все более доступной для российских туристов. Сегодня без визы можно посетить более десятка стран этого континента, среди которых Марокко, Тунис, ЮАР, Маврикий. МИД РФ ведет переговоры об отмене визового режима еще с несколькими странами. Турпоток растет впечатляющими темпами: тот же Тунис за 9 месяцев текущего года посетило в 5 раз больше россиян, чем за аналогичный период предыдущего. Но в абсолютных цифрах все выглядит скромнее: в эту страну приехали около 20 тыс. человек.

© tourdom

Мы спросили у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», какие причины не дают им рассматривать Африку в качестве направления для отдыха? И оказалось, что больше всего их волнуют вопросы безопасности. Об этом заявили более половины участников опроса. «Криминал. Неадекватное поведение полиции и военнослужащих. Многие воспринимают белого человека, как ходячий кошелек. В случае конфликта с кем-либо ты, скорее всего, будешь неправ по определению». «Там слишком много грабят и убивают. И, судя по всему, ситуация только ухудшается». «В Африке нет "безопасных" стран, есть умеренно опасные», – считают они.

На втором месте оказался риск подхватить экзотические болезни: «Потом лечиться дороже выйдет». Важным фактором является сложная логистика и слишком длинные перелеты. В пятерку основных сдерживающих причин вошли также нищета на улицах и нехватка денег: «Был несколько раз в Кении. И каждую поездку местные становились все больше и больше приставучими. В последний раз вообще не улицу или на пляж было не выйти. Я бы с удовольствием на сафари еще раз съездил. Да и море там очень красивое. Но местные истребляют под корень это желание», – комментируют туристы.

А вот необходимость оформлять визы в ряде стран сдерживает немногих – этот пункт выбрали всего 7%. Еще меньше смущают разница культур, языковой барьер и климат.

При этом 18% вообще не видят смысла отдыхать на «черном континенте». «Главная проблема африканских направлений (Египет, Тунис, Марокко не рассматриваем), на мой взгляд – несоответствие стоимости услуг и их качества. Есть вопросы к внутренней логистике – и к ценообразованию, и к техническому состоянию транспортных средств. Гиды и проводники порой очень необязательные. Удручающая бедность в некоторых регионах. И ты, глядя на это, почему-то чувствуешь себя виноватым», – объясняют они свою позицию.

Но есть и те, кто любит Африку: «Она очень разная в плане инфраструктуры и безопасности. Есть очень даже приятные для туризма направления. Например, мы были 2 раза в Сенегале, почти полностью объездили страну. И нам понравилось». «Я в Занзибаре в 2014 году была. И это лучший отдых, который я до сих пор вспоминаю».