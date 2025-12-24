До доковидных показателей авиаперевозчикам России еще очень далеко

Россия расширяет географию международного сообщения, но до восстановления доковидных позиций еще очень далеко.

В 2019 году мы были одной из самых интегрированных в глобальную авиационную сеть стран: имели прямое пассажирское сообщение более чем с 70 государствами, регулярные и чартерные рейсы выполняли более 20 отечественных и более 100 иностранных перевозчиков.

С введением пандемийных ограничений ситуация резко изменилась: к концу 2020 года число иностранных авиакомпаний сократилось почти в 3 раза, а улететь без пересадок можно было только в 22 страны, причем некоторые из них (например, Германия) разрешали перевозку только своих граждан и определенных категорий пассажиров, а для туристов были недоступны.

В 2021 году ситуация начала восстанавливаться. Согласно отчету Росавиации, авиасообщение было возобновлено с 102 государствами. Правда, пассажиропоток российских авиакомпаний на международных авиалиниях составил всего около 6,7 млн человек против 50 млн доковидного 2019-го.

2022 год снова внес коррективы: после введения санкций и закрытия воздушного пространства международная сеть российских перевозчиков резко сузилась. Было «открыто» менее трех десятков направлений. «Ядро» составляли Турция, ОАЭ, СНГ, Египет, Сербия, Израиль, Таиланд. Самой большой потерей для туризма стала Европа, куда до всех ограничений ежегодно ездили с целью отдыха и разного досуга 10–15 млн россиян. «Закрылись» США, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и ряд других. По ряду стран (Карибы, Шри-Ланка, Индонезия, часть Африки и Ближнего Востока) рейсы могли выполняться только чартерно, нерегулярно или с большими перерывами. Пассажиропоток за год оценивался в 4,5 млн человек с сильной концентрацией на Турции, ОАЭ, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Армении.

В ноябре 2025-го глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что за прошедшие 3 года количество стран, с которыми налажено прямое авиасообщение, увеличилось на 19 государств. В его списке было 42 позиции. Теперь сообщается о 41 стране, доступной для зимних путешествий.

Говорить о перспективах увеличения международной авиасети в 2026 году пока довольно сложно: круг стран, с которыми Россия ведет переговоры об открытии или расширении прямого авиасообщения, все время меняется. По ряду направлений речь идет не о запуске «с нуля», а увеличения квот/частот и допуска новых российских или иностранных перевозчиков на уже существующие рынки.