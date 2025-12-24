S7 открывает новое авиасообщение в Китай

Авиакомпания S7 Airlines запускает с 30 марта 2026 года регулярные прямые рейсы по новому маршруту: Новосибирск – Сиань (Китай). Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, продажа билетов уже началась.

© РИА Новости

«Новое направление открывается в связи с открытием безвизового режима между странами и отвечает растущему интересу пассажиров к путешествиям по Китаю», – отметили в авиакомпании.

Как стало известно, S7 Airlines станет единственной российской авиакомпанией, которая будет осуществлять прямые перелеты в Сиань. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, а время в пути составит около четырех часов.

Напомним, что безвизовый режим сделал Китай одним из самых востребованных среди россиян зарубежных направлений на новогодние праздники. Вместо привычных курортов туристы выбирают маршруты с высокоскоростными поездами, роботами на улицах, а также древними храмами и неожиданными гастрономическими открытиями.