Зимой россиянам доступны прямые перелеты в 41 страну

Этой зимой авиасообщение из российских городов охватывает 41 страну, а также специальные административные районы Китая – Гонконг и Макао. Расчет основан на зимних расписаниях российских аэропортов, пишет РИА «Новости».

© РИА Новости

Наибольший объем перевозок приходится на Турцию: свыше 400 рейсов в неделю и максимальное число авиакомпаний, работающих на этом рынке. По широте географии лидирует Китай – прямые рейсы выполняются в 18 китайских городов, а также в Гонконг; с 22 декабря добавлено направление в Макао.

Самое редкое международное направление – КНДР. Перелеты между Москвой и Пхеньяном выполняются примерно раз в месяц. Рейсы из Шереметьево обслуживает авиакомпания Nordwind («Северный ветер»).

Топ других направлений для российских путешественников: ЕгипетКурорты Красного моря, такие как Шарм-эль-Шейх и Хургада, традиционно популярны у россиян благодаря теплому климату, системе all inclusive и относительно доступным ценам на туры.

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ, прежде всего Дубай и Абу-Даби, привлекают туристов сочетанием пляжного отдыха, шопинга, развлечений и высокого уровня сервиса.

Таиланд

Таиланд часто называют одним из самых популярных зарубежных направлений для россиян, особенно для длительного отдыха в зимний период.

Казахстан

Казахстан пользуется спросом из-за географической близости, отсутствия языкового барьера и растущего туристического предложения.

Грузия

Грузия остается популярным направлением благодаря безвизовому режиму, культурной близости, кухне и сравнительно доступным ценам.

Армения

Армения традиционно привлекает российских туристов как для коротких поездок, так и для более длительного отдыха.

Азербайджан

Азербайджан входит в число востребованных направлений, особенно в межсезонье, сочетая городские путешествия и отдых на природе.

Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии

Вьетнам постепенно набирает популярность у российских туристов, также растет интерес к другим странам региона.

Итоги и тенденции

Турция остается безусловным лидером по числу поездок. Азиатские направления, особенно Таиланд и Китай, продолжают укреплять свои позиции. Страны ближнего зарубежья сохраняют популярность благодаря удобству поездок и отсутствию визовых сложностей.