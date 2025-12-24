Новогодний «сюрприз»: flydubai отменила рейсы из Минска в Дубай до 7 января

Белорусским туристам приготовили новогодний «сюрприз». flydubai неожиданно отменила все вылеты в Дубай из Минска с 25 декабря по 7 января. Туроператоры предлагают клиентам альтернативу: перелет той же авиакомпанией из Москвы с бесплатным трансфером из Минска.

В соцсетях некоторые отдыхающие возмущаются долгой дорогой Москва – Минск:

«У дочки вылет из Дубая как раз 25 декабря. Их привезут во Внуково, а путь на автобусе до Минска займет 12–13 часов!».

В авиакомпании flydubai редакции TourDom.ru пояснили, что полеты по этому маршруту временно приостановлены до 7 января по операционным причинам. Решение было принято 23 декабря, и о нем сразу уведомили пассажиров и туроператоров.

Чтобы компенсировать отмену, перевозчик добавил рейсы из Москвы. Пассажирам перебронируют билеты на вылеты из аэропорта Внуково. Для их доставки из Минска и обратно организуют шаттл-перевозку комфортабельными автобусами.

«Сейчас делаем все возможное для скорейшего возобновления полетов. Надеемся, что они начнутся раньше 7 января», – заявили в авиакомпании.

Стоит напомнить, что это не первый новогодний сюрприз от перевозчика. Год назад flydubai отменила рейсы из Минвод и Сочи с 27 декабря по 3 января по техническим причинам. Тогда пассажирам предоставили места на вылетах из Волгограда и Махачкалы.