Россия готова начать диалог с США для возобновления прямого авиасообщения

Россия готова обсуждать с США вопрос . Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

По его словам, самоограничения, введенные в 2022 году предыдущей администрацией США, ударили прежде всего по американской гражданской авиации, так как перевозчики потеряли возможность использовать российское воздушное пространство.

«В результате США подсекли собственную конкурентоспособность, о чем представители местных деловых кругов говорят прямо и с заметным сожалением», – отмечает Гусаров.

Недовольны и пассажиры, вынужденные добираться в оба конца с многочасовыми и затратными пересадками.

Вопрос об открытии неба Москва поставила еще в феврале и в течение года передала американским авиационным властям ряд предложений с алгоритмом перезапуска авиасообщения.

Сейчас Россия готова начать диалог для устранения технических препятствий по линии профильных ведомств. И рассчитывает, что власти США проявят достаточную политическую волю и без всяких предварительных условий снимут «авиаблокаду», которая не имеет никакого смысла.