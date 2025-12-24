Бразилия может стать хабом для российских туристов в Южной Америке

Бразилия может стать хабом для перелета российских туристов в другие страны Южной Америки после того, как между странами возобновят прямые рейсы. Об этом заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

© tourdom.ru

Ранее такие рейсы существовали. Например, «Аэрофлот» с 1993 по 2000 год еженедельно летал из Москвы в Рио-де-Жанейро, перелеты по тому же маршруту в 2011 году пыталась возобновить авиакомпания «Трансаэро», но из-за недостаточного спроса через 3 месяца их прекратили.

«Возможно, сейчас, с ростом числа российских туристов, приезжающих в Бразилию, ситуация изменится», – предположил посол.

По его словам, в 2023 году страну посетили 17 тыс. россиян, а в 2024 – уже 31 тыс. Родригес дос Сантос выразил надежду, что эта тенденция сохранится, а повышенный спрос приведет и к возобновлению прямого сообщения. И это можно будет использовать для транзита туристов через Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу в другие страны континента.

Посол отметил, что и сама Бразилия может предложить россиянам интересный туристический «пакет», так как страна отличается большим разнообразием между регионами – как культурным, так и природным.

Кроме того, глава диппредставительства уверен, нужно увеличивать и число бразильцев, посещающих Россию.