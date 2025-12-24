Сколько россияне платили в 2025 году за зарубежные туры

Средняя стоимость пакета за рубеж в 2025 году достигла 187 тыс. руб., что на 33% больше, чем годом ранее. Такой уровень расходов рассчитан по данным сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, сообщает РБК.

По итогам года самыми востребованными направлениями стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Россия. На Турцию пришлось 35% всех поездок. Египет занял 22%, ОАЭ — 10,5%, Таиланд — 10%, доля путешествий по России составила 9,5%.

Внутренние поездки оставались самым бюджетным вариантом: в среднем 63 тыс. руб. за тур — примерно втрое дешевле среднего чека по зарубежным направлениям. На другом полюсе цен — Мальдивы: средний тур стоил 494 тыс. руб., то есть в 2,5 раза дороже среднего показателя.

Динамика спроса по ряду стран была заметной. По Китаю зафиксирован рост более чем в четыре раза — на 337%. По Египту увеличение составило 170%, по Таиланду — 166%, что означает почти троекратный прирост по сравнению с прошлым годом.

В перечне редких для массового рынка направлений, которые отмечались в 2025 году, фигурируют Венесуэла, Танзания, Иордания, Бахрейн и Тунис.