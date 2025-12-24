Как спланировать поездку в Таиланд после конфликта с Камбоджей

На пограничном контроле в аэропортах Таиланда туристы из России сталкиваются с увеличенным временем проверок. Власти страны ужесточили процедуры въезда на фоне пограничного конфликта с Камбоджей. При этом основные курорты страны работают в штатном режиме, а турпоток из России в 2025 году показывает рекордный рост. «ФедералПресс» рассказывает, как геополитика влияет на отдых и какие нововведения ждут туристов.

© РИА "ФедералПресс"

Как ситуация с Камбоджей меняет правила для туристов

Несмотря на то, что Управление по туризму Таиланда (TAT) уверяет: популярные курорты в безопасности, а конфликт с Камбоджей локализован в приграничных провинциях, рядовые туристы ощутили изменения на себе. Главное новшество – усиленный паспортный контроль в международных аэропортах. Пограничники проводят более тщательные проверки, особенно в отношении путешественников, имеющих в паспортах отметки о недавнем посещении Камбоджи. На выход из аэропорта Бангкока теперь стоит закладывать до двух часов, уточняет АТОР.

Туроператоры просят с пониманием отнестись к возможным дополнительным проверкам. В случае вызова на собеседование с представителями пограничной службы рекомендуется сохранять полное спокойствие, вести себя вежливо и уверенно.

Ключевые изменения коснулись семи приграничных провинций на востоке и северо-востоке страны: Убонратчатани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакео, Чантхабури и Трат. Здесь закрыты многие контрольно-пропускные пункты, а также ряд национальных парков и заповедников, таких как Као Пхра Вихан в Сисакете или Та Прайя в Бури Раме. Для массового туриста эти локации никогда не были основными, однако их закрытие ограничивает возможности для самостоятельных путешественников, исследовавших удаленные уголки королевства.

Есть и положительные сдвиги: с 16 декабря в связи с улучшением обстановки отменен комендантский час в пяти районах популярной у экспатов и любителей спокойного отдыха провинции Трат. Повседневная жизнь там вернулась в обычное русло.

Власти подчеркивают, что требования для въезда в страну формально не изменились: загранпаспорт со сроком действия от 6 месяцев, обратные билеты, подтверждение брони отеля, финансовые гарантии (20 000 батов на человека) и заранее заполненная электронная карта TDAC. Однако несоблюдение любого из этих пунктов на фоне общей настороженности теперь с высокой вероятностью приведет к отказу во въезде.

Почему россияне продолжают ехать в Таиланд в 2025 году

Во-первых, страна сделала мощный акцент на семейный отдых. Улучшение инфраструктуры в отелях, развитие тематических парков и повышение стандартов безопасности на курортах принесли плоды: сегмент семейных поездок вырос на 20–30 %. Таиланд уверенно конкурирует с традиционными пляжными направлениями, предлагая уникальное сочетание комфорта, экзотики и развитого сервиса.

Во-вторых, речь идет о расширении экскурсионных программ (от гастрономических туров по Исаану до эко-трэкинга в северных провинциях), развитие нишевых направлений вроде йога- и детокс-ретритов позволило привлечь аудиторию, ищущую нестандартных впечатлений.

В-третьих, несмотря на некоторое сокращение летних чартеров, транспортная доступность остается на высоком уровне. Хорошие объемы как регулярных, так и чартерных перевозок из многих городов России формируют стабильный спрос и приемлемые цены на перелет. Установленный летом 2025 года рекорд по турпотоку это подтверждает.

Наконец, важнейшим фактором долгосрочного роста является масштабная инфраструктурная модернизация, которую туристы начинают ощущать уже сейчас.

Рекомендуем также прочитать у «ФедералПресс» о том, как изменился Таиланд для туристов после конфликта с Камбоджей.