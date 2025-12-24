Россиянка побывала в Китае и описала вкусовые привычки китайцев

Российская путешественница Елена побывала в Китае и описала вкусовые привычки местных жителей фразой «кажутся мне странными». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автора публикации удивило, что китайцы не едят ряд продуктов, которые россияне употребляют ежедневно и считают полезными. Например, жители Поднебесной никогда не пили молоко, потому что не занимались разведением коров. А со временем у них закрепилось мнение, что этот продукт плохо усваивается и нагружает желудок. Вместо него китайцы пьют соевое молоко или йогурты.

Еще один не популярный в Китае продукт — творог.

«Китайцы предпочитают либо термически обработанную пищу, либо продукты, которые легко перевариваются. Поэтому творог так и остался непонятым продуктом, который скорее вредит и создает тяжесть в желудке, чем приносит пользу», — пояснила россиянка.

Она добавила, что китайцы также боятся употреблять ржаной и бородинский хлеб. Для них это кислый, горький и плотный продукт, который не вписывается в их привычное представление о еде.

Отношение к картофелю в Китае сильно отличается от российского, заметила автор. Его редко едят в виде пюре или самостоятельного гарнира. Чаще всего китайцы используют картофель как добавку — его тонко нарезают, быстро обжаривают и кладут в острые блюда или салаты.

Кроме того, Елена отметила, что одно из главных табу в повседневной жизни китайцев — холодная вода.

«Считается, что холодная вода мешает нормальному пищеварению. Поэтому даже летом китайцы предпочитают теплую или горячую воду, для чего носят с собой термос и наполняют в заведениях», — констатировала она.

Ранее другая россиянка побывала в Китае и была разочарована местной едой. Соотечественница призналась, что за неделю в этой стране она похудела на пять килограммов.