Россиянка описала особенность жизни в США

Путешественница Марина Ершова побывала в США и рассказала о непривычных для россиян местных особенностях жизни. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автора публикации удивило, что в этой стране никто не задает вопроса: «А ты кто такой?» По ее словам, американский бомж может зайти в мотель, налить себе кофе, сходить в туалет, и его никто не выгонит и не вызовет охрану. Базовая логика американцев простая: пока человек ничего не нарушает, он имеет право быть, подчеркнула Ершова.

«Для нас это вообще культурный взрыв. Мы привыкли, что везде надо оправдываться: зачем пришел, куда идешь, почему тут стоишь. А тут — живи. Просто живи. И знаете, что самое смешное? Это невероятно расслабляет. Ты перестаешь чувствовать себя виноватым просто за факт своего существования», — такими фразами описала свой опыт путешественница.

Она также отметила, что в Америке помощь — это не подвиг, а норма. Например, если в этой стране случается стихийное бедствие, люди сразу объединяются.

«Не потому что приказали, а потому что "ну, а как иначе". Кто-то собирает одежду, кто-то еду, кто-то просто приезжает помогать вытаскивать вещи», — пояснила автор.

Еще один факт, который удивил россиянку в США, — что там нельзя выкидывать государственный флаг в мусорку, даже если он уже старый, выгоревший и потрепанный. Его должны утилизировать по специальной процедуре. Чаще всего флаг аккуратно сжигают, иногда даже с церемонией. Этим занимаются скауты, ветеранские организации и специальные службы.

«И вот тут у меня в голове щелкнуло. Потому что можно сколько угодно спорить про политику, про Америку, про "показной патриотизм", но когда страна так относится к своему символу, это говорит о многом», — констатировала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша описала отличия россиян от американцев словами «привыкли выживать». По ее мнению, русский человек ищет везде подвох не потому, что он жадный или плохой, а потому что его так учили.