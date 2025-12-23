Сколько нужно денег, чтобы хорошо отдохнуть в Таиланде

Российский тревел-блогер назвал россиянам необходимую сумму для досуга в Таиланде. О тратах в этой стране Азии он рассказал на своей странице @travel.tema в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, по мнению блогера, российскому туристу для комфортного отдыха в Таиланде необходимо минимум 50 тысяч рублей на две недели. Он рекомендовал брать с собой доллары — их можно без проблем поменять на местные баты по приезде. По его словам, уличная еда стоит в стране порядка 200 рублей, а полноценный ужин в ресторане — две тысячи рублей. Воду в супермаркетах можно взять за 40 рублей.

Тревел-блогер добавил, что такси в стране обойдется россиянам в среднем в тысячу рублей, поэтому аренда байка — более выгодный вариант. За него в сутки придется заплатить около 700 рублей. Экскурсии в стране Азии стоят около пяти тысяч рублей, а тайский массаж — 800 рублей.

Ранее путешественник описал жизнь во Вьетнаме и Таиланде фразой «в два раза дешевле, чем в России». В последней стране, по словам автора, цены годами не меняются. Однако для россиян они стали выше из-за колебания курса рубля.