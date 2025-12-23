Вьетнам достиг двух показателей успеха в туристической отрасли: принял 20-миллионного зарубежного туриста и запустил первую национальную платформу данных «Посетите Вьетнам», которая посвящена исключительно туризму. Об этом сообщает Vietnam News Agency, партнер TV BRICS.

Поддерживаемая правительством и разработанная совместно с Национальным управлением по туризму Вьетнама (VNAT) и Национальной ассоциацией данных, платформа действует как единая цифровая инфраструктура для государственных органов, предприятий и путешественников. Платформа позволяет в реальном времени отслеживать пропускную способность пунктов назначения, регулировать туристические потоки и выявлять различные риски.

«Посетите Вьетнам» также выполняет функцию электронного ассистента, который помогает туристам разрабатывать индивидуальные маршруты, бронировать билеты и жилье, организовывать поездки из единого интерфейса и получать сведения о загруженности, погоде или непредвиденных изменениях в пунктах назначения.

По оценке VNAT, платформа должна стать инструментом стратегического перехода к новой модели туризма, основанной на данных, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Этот план реализуется в соответствии со стратегией цифровой трансформации страны и повышением ее конкурентоспособности.

Вьетнамская инициатива является частью общей тенденции цифровизации туризма на международном уровне, особенно заметной в странах БРИКС и других государствах с развивающейся экономикой.