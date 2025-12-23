Куда можно отправиться без визы в новогодние праздники

В новогодние праздники россияне могут посетить без визы более 80 стран. Некоторые – даже по внутреннему паспорту. К ним относятся Армения, Абхазия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южная Осетия.

© tourdom.ru

Самый длинный безвиз для российских туристов, по данным МИД РФ, в Грузии – до 365 дней. Самый короткий – в Гонконге: всего 14 дней. До 180 дней можно находиться в Мексике (при наличии электронного разрешения, полученного через сайт посольства в России). Большинство стран из «безвизового списка» разрешают пребывать на своей территории до 90 дней. Среди них практически вся Южная Америка, часть Африки, ОАЭ, Катар.

Таиланд, Доминикана, Кабо-Верде, Южная Корея, Самоа и Маврикий открывают свободный въезд на 60 дней, Вьетнам – на 45, Китай, Монголия, большинство стран Юго-Восточной Азии, а также Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория и несколько арабских государств – до 30.

До 15 дней позволено находиться без визы на Синайском полуострове в Египте и в составе туристических групп в Иране.

Важно помнить, что безвизовый режим не дает права работать или учиться в стране пребывания. Перед поездкой лучше уточнить актуальные требования на официальных сайтах посольств или консульств.