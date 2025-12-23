Поляки устроили европейцам «адовый досмотр» на границе с Россией

На польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жители Европы, у которых начались рождественские каникулы, рвутся к нам на праздники. Бедолаги ночуют в машинах в ожидании досмотра. Глухой затор наблюдается на погранпереходе Гжехотки со стороны Польши», — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые застрявшие европейцы ждут проезда уже больше суток. Причиной тому стал «адовый досмотр», который устроили европейцам сотрудники польской таможни.

Они боятся, что в Россию из ЕС могут завезти «что-то лишнее».

Среди туристов много поляков и немцев. Уточняется, что такой спрос может быть связан с низкими ценами и качественным сервисом. При этом с российской стороны никаких пробок нет, сообщает РИА «Новости».