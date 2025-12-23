Россиянина развернули на границе в Эстонии из-за слишком дорогих кроссовок

Эстонские таможенники отказались пропустить россиянина через границу из-за слишком дорогих кроссовок. Об этом пишет Telegram-канал Baltnews.

Инцидент произошел 16 декабря. 39-летний гражданин РФ и Финляндии хотел выехать в Россию из Европы через Нарвский таможенный пункт. Во время досмотра машины в его багаже обнаружили пару кроссовок Brunello Cucinelli стоимостью около тысячи евро (92 тысячи рублей).

Таможенники признали найденное предметом роскоши, который подпадает под санкции Евросоюза. Провезти обувь мужчине не разрешили и развернули на границе. В итоге ему пришлось вернуться.

Ранее сообщалось, что желающие выехать в Россию европейцы застряли в очереди на границе с Калининградской областью на 26 часов. Ожидается, что ближе к праздникам время ожидания может увеличиться.