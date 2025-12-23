Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

Власти Таиланда приняли решение сохранить без изменений в 2026 году 60-дневный срок безвизового пребывания российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора департамента информации, пресс-секретаря таиландского МИД Никондета Пхалангкуна.

Он также подчеркнул, что в стране рады россиянам. По словам Пхалангкуна, ужесточение контроля за соблюдением правил безвизового въезда относится ко всем иностранцам, а не к гражданам конкретных государств.

Ранее россиянам предрекли установление нового исторического рекорда по турпотоку в Таиланде. По итогам 2025 года российский турпоток в Таиланд может достичь отметки 1,85-1,9 миллиона поездок.