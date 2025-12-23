Россияне установили рекорд по поездкам в Таиланд

В 2025 году Таиланд поставил для российских путешественников исторический рекорд: королевство посетили более 1,8 млн граждан РФ, что вывело Россию на четвертое место среди всех стран по числу визитов. По данным Министерства туризма и спорта Таиланда, статистика собрана за период с 1 января по 21 декабря, а пик потока пришелся на предновогоднюю неделю: с 15 по 21 декабря в страну прибыли около 60 тысяч россиян. Для сравнения, в 2024 году показатель составил 1,745 млн — на уровне рекорда 2013 года. Спрос на Таиланд среди россиян остается стабильно высоким, несмотря на конкуренцию со стороны Вьетнама и Индонезии. По словам генпредставителя TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрея Снеткова, рост в 2025-м обеспечили улучшения инфраструктуры и логистики, а также безвизовый режим. Обсуждаемое ужесточение правил для «зимовщиков», которые раньше могли выезжать каждые 60 дней и возвращаться без долгосрочной визы, не касается обычных туристов, приезжающих менее чем на 60 дней. На фоне усиления пограничного контроля туроператоры рекомендуют готовиться тщательнее. По совету Снеткова, при въезде в Таиланд у путешественника должны быть: загранпаспорт РФ, действительный не менее 6 месяцев с даты въезда, обратные авиабилеты, наличные – от 20 тыс. батов (около $640) на человека, цифровая карта прибытия TDAC, оформленная онлайн не ранее чем за 3 дня до прилета на сайте иммиграционной полиции. Всего в уходящем году Таиланд посетили 31,7 млн иностранцев – на 7% меньше, чем годом ранее. Топ-5 рынков: Малайзия (4,4 млн), Китай (4,35 млн), Индия (2,4 млн), Россия (более 1,8 млн), Южная Корея (1,5 млн). Напомним, россияне могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней с возможностью продлить пребывание ещё на 30 дней за 1,9 тыс. батов в офисе иммиграционной полиции (оформлять стоит за 1–2 недели до окончания срока). После этого страну необходимо покинуть, чтобы не нарушить иммиграционные правила. Итог прост: Таиланд укрепляет позиции среди российских туристов, а для комфортного въезда сейчас важнее заранее подготовленные документы и финансовые подтверждения.

