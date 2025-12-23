Турпоток между Китаем и Россией в 2025 году прибавит около 30%

Китай укрепляет позиции на российском выездном рынке и вытесняет часть спроса с традиционных курортов Турции, Египта и ОАЭ. Ключевые драйверы – безвизовый режим на период с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го для поездок до 30 дней, расширение прямого авиасообщения и сочетание культурно-познавательных программ с современными туристическими сервисами.По оценке Минэкономразвития (прогноз опубликован в ноябре), взаимный турпоток в 2025 году увеличится на 30% к 2024-му, до 3,5 млн поездок. Влияние оказывает и стабильность курса юаня к рублю, а также усиление экономических и политических связей между странами, отметила в интервью «Ведомостям» эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. По ее словам, объявленные 2024–2025 годы культуры России и Китая, а также запланированные перекрестные годы образования в 2026–2027 годах поддерживают интерес к поездкам, включая образовательный сегмент. Пономарева также указала на полное восстановление транспортного сообщения с КНР после снятия антиковидных ограничений. Дополнительным фактором смещения спроса выступает сокращение возможностей поездок в Европу: прямых рейсов почти нет, российские платежные инструменты там не работают, а в ноябре Европейская комиссия ограничила выдачу новых мультишенгенов гражданам РФ. На этом фоне Китай усиливает деловой сегмент: по данным Ozon Travel, в IV квартале 2025 года около половины международных командировок на платформе пришлись на поездки в КНР. В тройке ведущих городов – Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу; в Гуанчжоу бронирования отелей для деловых поездок за октябрь – декабрь 2025-го почти удвоились год к году. Смена потребительских привычек также влияет на выбор направления. Управляющий партнер «ВМТ консалт» Екатерина Косарева отмечает снижение новизны у массовых курортов, что подталкивает туристов к новым маршрутам. За январь – июль 2025 года поток из России в Турцию сократился на 1,3% к аналогичному периоду 2024-го, часть культурно-экскурсионного спроса перетекла в Китай.

© tourdom.ru

Авиасообщение расширяется: по данным туроператора «Чайна трэвел», из России выполняется свыше 30 прямых рейсов в неделю. Полеты есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска, Красноярска, Иркутска, Новосибирска и других городов. Из Москвы ежедневно выполняются 3 прямых рейса; ориентировочное время перелета – около 7,5 часа до Пекина, 8,5 часа до Шанхая и 9,5 часа до Гуанчжоу. По данным Ozon Travel на начало декабря 2025 года, минимальная стоимость билета экономкласса Москва – Пекин стартует от 15 800 руб.Спрос дифференцируется по целям поездки. По информации «Чайна трэвел», устойчиво востребованы комбинированные маршруты по шести мегаполисам: Шанхай, Ханчжоу, Сучжоу, Сиань, Лоян, Пекин. Столица КНР сохраняет статус базового экскурсионного направления с посещением Великой Китайской стены, Запретного города и Летнего дворца. В 2025 году вырос интерес к Чунцину как крупному транспортно-туристическому узлу и к национальному парку Чжанцзяцзе, известному природными ландшафтами и стеклянным мостом. Отдельно развивается пляжный сегмент на Хайнане (Санья), отмечают участники рынка. Динамика бронирований подтверждает рост присутствия Китая в продаже: «Яндекс Путешествия» фиксируют перемещение страны на четвертое место среди зарубежных направлений по объему авиапродаж из России в 2025-м. (пятое место в 2024-м). Во втором полугодии 2025 года бронирования отелей и апартаментов в Пекине выросли на 25% относительно первого полугодия, а авиапокупки – на 23% в годовом выражении. Сезонность в Китае варьируется по регионам и типам отдыха.

По оценке турагентств, путешествовать можно круглый год, при этом наиболее комфортные периоды – весна и осень. Пик спроса в 2025 году пришелся на март – апрель. Осень эксперты рекомендуют для материкового Китая: умеренная температура и хорошая экскурсионная погода. Зимой востребованы горнолыжные зоны Пекина, Хуайбэй и Наньшань, и Харбин. Сычуань известна горячими источниками. Пляжный отдых круглогодично обеспечивают Хайнань, а также города Юннаня и Гуанчжоу. Весна – время цветения сливы, магнолии, груши, пионов и сезон «пейзажных» маршрутов; летом удобнее планировать поездки в горные районы, например провинцию Ганьсу, и на побережье Желтого моря (Циндао, Далянь). Растет и медицинский туризм. На XXVI заседании Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Пекине в ноябре 2025 г. министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о заметном увеличении взаимного потока пациентов. По данным экспертов, высокотехнологичные центры неврологии и нейрохирургии расположены в Пекине, Гуанчжоу и Шанхае. Лечатся опухоли головного и спинного мозга, сосудистые патологии, эпилепсия, дегенеративные заболевания, последствия ЧМТ, включая детскую неврологию. В арсенале — нейронавигация, стереотаксическая радиохирургия, роботизированные системы. В числе востребованных направлений — онкология (крупный онкоцентр в Гуанчжоу), ортопедия, кардиология, геронтология. Традиционная китайская медицина сохраняет нишу в санаторно-курортных и реабилитационных программах как часть комплексного лечения. По оценке экспертов отрасли, у направления есть собственный продуктовый профиль: сочетание культурного наследия, природных маршрутов, деловых поездок и современных цифровых сервисов, включая англоязычную инфраструктуру. На фоне ограничений в Европе и стабильности финансовых расчетов в юанях это помогает Китаю закрепляться в выборе российских туристов и корпоративных клиентов.