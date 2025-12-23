Туристу в Египте предлагают «выкупить» свой паспорт

Москвич Леонид Е., которого экстренно госпитализировали в Шарм-эль-Шейхе с отеком легких, а при выписке выставили внушительный счет и изъяли загранпаспорт, получил сообщение от компании GVA (египетского партнера «Ресо-Гарантия»). В нем сказано, что документ больница не вернет, пока он не заплатит 6,9 тыс. долларов США – эта сумма не входит в лимит возмещения на экстренную помощь при лечении хронических заболеваний, составляющий 4 тыс. долларов.

Между тем факт наличия у пациента длительных патологических состояний здоровья невозможно доказать по одному анализу, полученному в больнице, считают юристы. Необходимо внимательно изучить медицинские карты:

«Хроническое, согласно определениям правил страхования, – это длительное стойкое заболевание, которое сопровождается предыдущими обращениями к врачу и подобными признаками. Это можно установить только запросив амбулаторную карту по месту жительства и проведя полный анализ всех медицинских документов», – говорит юрист Игорь Косицын.

Сам Леонид утверждает, что с подобными недомоганиями раньше не сталкивался.

Кроме того, при разборе предъявленного счета нужно учитывать, что помимо оказания экстренной помощи там же проводили курс лечения. И его стоимость – если она не входит в лимит возмещения – обязательно должна была согласовываться с пациентом и им подтверждаться.

Египетский госпиталь не имел права изымать у пациента паспорт – это незаконно, считают юристы. Чтобы решить эту проблему, туристу следует обратиться в полицию. Если же результата не будет и придется заплатить по счету, то по возвращении можно оспаривать эти расходы в суде. Также в крайнем случае, по мнению специалиста, в российском консульстве можно оформить справку об утере документа и по ней улететь на родину. Во всяком случае именно такую рекомендацию выдавали по похожей ситуации с другой россиянкой: «На жалобу о незаконном удержании паспорта нам предложили приехать в Каир и получить этот документ».

Ранее мы приводили комментарий страховой компании. В «Ресо-Гарантия» рассказали, что ведут переговоры с госпиталем об оплате и опасаются, что на туриста могут «навесить липовые счета».

Напомним, 48-летний Леонид Е., отдыхающий в отеле Regency Sharm El Sheikh Resort, почувствовал недомогание 11 декабря. Его госпитализировали в Sharm International Hospital и подключили к аппарату ИВЛ. В медучреждении турист пробыл до 15 декабря. Сейчас россиянин чувствует себя лучше, выходит на пляж и даже купается в море. Свой вылет в Россию он первоначально запланировал на ближайшую пятницу.