Туристы жалуются, что Turkish Airlines заставила их голодать

Российские туристы, которые регулярно летают через крупный хаб в Стамбуле авиакомпанией Turkish Airlines, столкнулись с изменением правил при длительных стыковках. Многие из них привыкли к бесплатным ваучерам на питание в базовом аэропорту турецкого флагмана. Их долгое время выдавали при пересадках от 5 часов. Взамен можно было получить закуски и напиток на фудкорте в ресторанах быстрого питания.

«Летели со стыковкой 8 часов, оба рейса – туркиши. Обычно в приложении появлялись ваучеры, но в этот раз не было. Подошли на стойку Care Point, но там сказали: “Не положено – только в случае задержки рейса», – делятся туристы в соцсетях.

Проблема не единичная: «У нас никогда их в приложении не было – просто на стойку подходили. Но нам тоже ничего не дали. Говорят, правила изменились в декабре».

Подобных случаев с отказами в соцсетях, посвященных путешествиям на рейсах Turkish Airlines, за последнее время появилось достаточно много. Постоянные клиенты надеются, что все-таки это или временное явление, или какая-то ошибка.

На ресурсах авиакомпании информации об изменениях нет. Редакция отправила запрос в пресс-службу Turkish Airlines.

