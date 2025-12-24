Куда сходить в Астане перед Новым годом?

Новогодние праздники —лучшее время, чтобы открыть для себя зимнюю Астану. В эти дни столица превращается в большой сказочный город с огнями, катками, концертами и уютными прогулочными маршрутами. Рассказываем, какие локации стоит обязательно посетить и сделать памятное фото у самой высокой елки.

© Мир24

В этом году новогодние мероприятия в Астане проходят в едином сказочном стиле «Ертегі Fest. Уже прошли торжественные церемонии зажжения свыше 40 праздничных елок. Сделать памятные фотографии с самыми большими 25-метровыми новогодними елками столицы можно на четырех локациях Астаны: на площади монумента «Қазақ Елі, на парковке стадиона «Астана Арена, на набережной реки Акбулак и в Ботаническом саду. Вокруг них сформированы масштабные праздничные пространства с фотозонами, малыми архитектурными формами и световыми композициями.

У «Барыс Арена расположен снежный городок, в котором есть открытый каток и горки. Со своими коньками можно кататься бесплатно. Установлены фуд-корты с горячими напитками и едой, работает ярмарка новогодних товаров, где можно приобрести подарки, сувениры и праздничный декор, можно пострелять из лука и посетить праздничную программу с участием казахского Деда Мороза «Аяз ата и Снегурочки «Ақшақар. Локация объединяет атмосферу зимнего праздника, гастрономию и развлечения, позволяя провести время ярко и с комфортом.

На площади монумента «Қазақ Елі расположены шесть тематических фотозон, включая композиции «Пряня, «Пряничный домик, «Камин, «Кресло с подарками и «Домик Санты, а также различные МАФы. Здесь можно сделать креативные снимки.

Для любителей неспешных пеших прогулок идеально подойдут парки: Центральный, Жетісу, Жерұйық, Ғашықтар и Ботанический сад. Здесь установлены световые арки, фигуры оленей, медведей, гномов, сказочные кареты и замки. Эти локации особенно популярны для вечерних прогулок и праздничных фотографий. Можно почувствовать атмосферу настоящей сказки.

Любителям активного отдыха стоит посетить открытые катки и ледяные горки. Они организованы во всех районах города: в Центральном парке, на территории ЭКСПО, в парке имени Ататюрка, у Дворца «Жастар, «Алау, а также в районах «Сарыарка, «Байконыр и «Алматы. Это отличное место для семейного отдыха и веселых прогулок с друзьями.

Для юных горожан в праздничные дни организованы игровые программы, утренники и встречи с «Аяз ата и «Ақшақар. Развлекательные мероприятия проходят на городских площадях, в парках и торговых центрах. Детей ждут конкурсы, мастер-классы, спектакли и анимационные шоу.

Праздничную атмосферу можно найти и в крупных торгово-развлекательных центрах. В канун Нового года в Abu Dhabi Plaza проходят новогодние концертные программы, кинопоказы, детская елка, мастер-классы, а в MEGA Silk Way и ТРЦ «Хан Шатыр созданы красивые фотолокации для праздничных снимков. Здесь же удобно совместить прогулку с покупками и выбором подарков. Тем, кто ищет оригинальные подарки и вкусные угощения, стоит заглянуть на новогодние и сельскохозяйственные ярмарки. В Local Market представлены изделия ручной работы, авторские украшения и сувениры, а на городских ярмарках можно приобрести свежие продукты от фермеров и производителей из разных регионов страны.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, у «Астана Арены пройдет праздничный концерт и яркое шоу. С 22:00 начнется программа с участием звезд казахстанской эстрады, творческих коллективов и Деда Мороза и Снегурочки, а ровно в 00:00 небо над столицей озарит красочный салют.

В предпраздничные дни Астана предлагает множество форматов отдыха —от масштабных концертов до спокойных прогулок среди огней и иллюминации. Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждут праздничная атмосфера, зимний уют и ощущение настоящей сказки!