Туристы вновь остались без багажа после отпуска в Турции

Российские туристы съездили в отпуск в Турцию и вновь остались без багажа после поездки. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Рейс из Анкары в Москву выполняла авиакомпания AJet. Сообщается, что на борт забыли загрузить 90 чемоданов и сумок. Когда самолет утром 23 декабря приземлился в московском аэропорту Внуково, в воздушной гавани о проблеме уже знали.

Представители авиаперевозчика заявили, что предпринимают все необходимые меры для доставки багажа в Россию. Следующий рейс Анкара-Москва намечен на 24 декабря.

Ранее сотни пассажиров застряли в российском аэропорту без багажа. Около 300 туристов из России ждали получения своих вещей в очереди более чем четыре часа в Домодедово.