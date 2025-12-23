Турист попал в больницу после прогулки по египетскому пляжу

Туристу из России понадобилась помощь медиков после того, как он прошелся по пляжу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на пляже отеля в Хургаде. По данным Telegram-канала, россиянин гулял около берега, когда его укусила мурена.

На это обратили внимание очевидцы и вызвали медиков. В результате пострадавшего россиянина госпитализировали. Укусы этой рыбы опасны, так после него остается рваная рана, и, если в нее попадает ядовитая кровь мурены, это может привести к воспалению.

В каком состоянии находится турист, не уточняется. Рыбу выловили и поместили в пакет. После этого ее выпустили в открытом море. Отмечается, что, как правило, мурены не нападают на людей.

До этого на Мальдивах на россиянку напала акула. В результате несовершеннолетняя девушка получила травму. Медики сделали пострадавшей перевязку и отпустили. По словам путешественницы, она выполняла все инструкции, о которых говорили перед заплывом, но ее все равно укусили.