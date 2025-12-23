Турист побывал в США и описал американок

Российский тревел-блогер побывал в США и назвал американок труднодоступными для мужчин, несмотря на их «посредственный вид». Наблюдениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор объяснил, что мужчине непросто завоевать американскую женщину, поскольку для этого недостаточно быть финансово обеспеченным. Претенденту придется соответствовать многочисленным требованиям своей избранницы. Именно поэтому, пояснил россиянин, американцы часто ищут отношений с иностранками.

