В системе бронирования крупнейших авиаперевозчиков Японии произошел серьезный сбой

В системе бронирования крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) произошел серьезный сбой. Об этом сообщает телеканал NHK.

С утра 23 декабря стало невозможно оформлять, подтверждать, изменять или отменять бронирование для некоторых внутренних и международных рейсов через сайты ANA и JAL. Обе авиакомпании используют единую систему бронирования, и поэтому столкнулись с одной и той же проблемой. При этом не пострадали отвечающие за управление полетами системы.

Спустя некоторое время работа сайтов была полностью восстановлена. ANA и JAL принесли извинения своим клиентам за причиненные им неудобства.

7 ноября стало известно, что в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели произошел сбой, что привело к задержке более 400 рейсов. По данным Управления аэропортов Индии, причиной задержек стала техническая проблема в системе автоматической коммутации сообщений, используемой для передачи данных управления воздушным движением.