Red Wings задействует отечественные самолеты вместо боингов

Авиакомпания Red Wings вынужденно скорректировала полетную программу на тайский остров Пхукет из Москвы и Екатеринбурга. Чтобы выполнить обязательства перед партнерами-туроператорами и туристами, перевозчик задействует отечественные “Туполевы” вместо американских Boeing 777-200. Так, судя по данным онлайн-табло Домодедово рейс WZ 3297 22 декабря уже выполняется на Ту-204: борт вылетел в 22:56. Так как самолеты этого типа относятся к среднемагистральным и не могут преодолеть расстояние до Пхукета без дозаправки, на маршруте запланирована промежуточная посадка в городе Туркменабад (Туркменистан). По аналогичной схеме, судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, будут выполняться рейсы из Екатеринбурга. В частности, 24 декабря туристов отправят на Ту-214 (WZ-3245) также с посадкой в Туркменабаде.

Замена связана с нештатной ситуацией, которая произошла 18 декабря с Boeing-777-200 Red Wings (регистрационный номер RA-73331), выполнявшим рейс из Новосибирска на Шри-Ланку. Пилоту пришлось развернуть самолет и вернуться в Толмачево из-за срабатывания одного из датчиков в кабине. В результате новосибирцев отвезли на Шри-Ланку только в воскресенье. Параллельно возникли и серьезные сбои и в расписании рейсов в Таиланд.

По состоянию на вечер 22 декабря авиакомпания официально не комментировала замену самолета на тайских маршрутах. Подробности о том, как долго продлится вынужденная командировка в пресс-службе пообещали сообщить во вторник.