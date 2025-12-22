Новогодний отдых на море: куда можно улететь вдвоем за 200 тысяч рублей

В новогодние праздники цены на туры традиционно растут. Редакция TourDom.ru решила выяснить, остались ли в системах бронирования за 9 дней до праздника предложения на зарубежных курортах для двоих взрослых с вылетом из Москвы в пределах бюджета 200 тыс. руб. Рассматривали пляжные отели с рейтингом в сервисе Tourvisor не ниже 4,3.

Самые доступные варианты – в Египте. При вылете 30–31 декабря за 185 тыс. руб. можно провести неделю в Шарм-эль-Шейхе, на all inclusive в отеле Parrotel Aqua Park Resort 4* (с собственным аквапарком). За 200 тыс. доступен Il Mercato Splash Aqua Park 5* на завтраках, где гостей возят на пляж шаттлами. Обе гостиницы расположены на второй линии от моря.

Если вылететь 27–29 декабря, за те же деньги можно выбрать вариант на берегу моря. Например, за 170 тыс. – 8 дней на «все включено» в Mercure Hurghada 4* или в Royal Regency Club 5* (Шарм-эль-Шейх). За 200 тыс. предлагается 6 ночей в Grand Rotana Resort & Spa 5* в Шарм-эль-Шейхе или неделя в Sunrise Alora Aqua Park Resort в Хургаде.

В ОАЭ за 199 тыс. руб. с 27–29 декабря доступны недельные туры. Например, в Фуджейру на полупансионе в Palace Beach Resort Fujairah 5* или Mirage Bab Al Bahr Beach Resort 4*. Оба с частными пляжами. В эту же сумму уложится и отдых на завтраках в The Cove Rotana Resort 5* (Рас-эль-Хайма).

При вылете 30–31 декабря выбор скромнее. За 200 тыс. можно забронировать только 6 ночей в упомянутом Mirage Bab Al Bahr Beach Resort или в апартаментах Jannah Hotel Apartments & Villas 4* (Рас-эль-Хайма).

В Таиланде туры на Новый год дешевле 200 тыс. руб., по данным агрегаторов, не представлены. Зато во Вьетнаме варианты есть. При вылете 27 декабря за 198 тыс. руб. в Нячанге можно найти несколько отелей 3* на 5–6 ночей, таких как Hoang Hai (Golden Sea) Hotel 3* (без питания), Saphia Hotel Nha Trang или Paris Nha Trang (с завтраками, через дорогу от пляжа).

Есть и вариант категории 4* – Rigel Nha Trang в 350 м от моря. Тур на 5 ночей с вылетом 27 декабря обойдется как раз в 200 тыс. руб. на двоих.

Ранее «ТурДом» писал, что «Аэрофлот» расщедрился на недорогие новогодние билеты на Пхукет из Москвы и Петербурга. Их можно было купить по цене от 48 до 64 тыс. руб.