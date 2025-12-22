На заболевшего в Египте российского туриста могут навесить «липовые счета»

Российский турист Леонид Е., экстренно госпитализированный в Шарм-эль-Шейхе, после оказания медицинской помощи лишился загранпаспорта и до сих пор не знает, что его ждет. Главный вопрос – придется ли ему оплачивать счет на 9 тыс. долларов, который выставила клиника Sharm International Hospital.

© tourdom.ru

«Паспорт пока не вернули. Страховая компания продолжает выяснять обстоятельства госпитализации. Я также обратился в российское посольство и полицию. Но дипломаты не ответили, а полицейские порекомендовали решать вопрос непосредственно с больницей», –рассказал Леонид.

Редакция запросила комментарий у «Ресо-Гарантия», где был застрахован турист. По словам вице-президента Игоря Иванова, сервисная компания GVA – партнер страховщика, занимающийся организацией помощи клиентам за рубежом, в том числе в Египте, – не получила уведомление о случае с Леонидом вовремя.

«Клиника сообщила об этом в GVA по электронной почте лишь спустя несколько дней после госпитализации. До этого страховщика ни о состоянии клиента, ни о проводимом лечении не информировали, расходы не согласовывали», – заявил Иванов.

При этом на момент выписки имелись только документы с результатами лабораторных исследований. Они свидетельствуют о возможном обострении или осложнении хронического заболевания. Сервисная компания предупредила туриста, что в такой ситуации лимит возмещения по экстренной помощи составляет 10% от страховой суммы, то есть 4 тыс. долларов США при общей сумме страхования в 40 тыс.

Однако это не окончательное решение, потому что клиника до сих пор не предоставила все необходимые документы.

«К сожалению, их выдают частями, и в документах есть противоречия. Например, в них путаница с персональными данными: указан разный возраст пациента; часть услуг, вписанных в чеки, вообще относится к другим пациентам; не совпадает количество и наименования процедур и так далее», – рассказал Игорь Иванов.

Он добавил, что страховая компания активно работает с клиникой, чтобы та «не вешала на туриста липовые счета».

Напомним, 48-летний москвич Леонид, отдыхавший в отеле Regency Sharm El Sheikh Resort, почувствовал недомогание 11 декабря. Его экстренно госпитализировали в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Там турист пробыл до 15 декабря. Сейчас россиянин чувствует себя лучше, выходит на пляж и даже купается в море. Он надеется, что вопрос с оплатой лечения будет решен до 26 декабря, когда улетает в Россию.

Ранее мы написали, что россиянка Любовь С., чей паспорт удерживал госпиталь в Шарм-эль-Шейхе, 21 декабря вернулась на родину.