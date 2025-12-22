Можно ли россиянам пить алкоголь в Таиланде: что важно знать туристам

В Таиланде продолжают наводить порядок с алкоголем, и новые правила уже вызывают вопросы у туристов. Ранее мы сообщали, что продавцов обязали оценивать степень опьянения покупателей, а в случае сомнений – отказывать в продаже. Разбираемся, что это значит на практике и можно ли россиянам спокойно пить на отдыхе.

Сразу успокоим: алкоголь для туристов в Таиланде не запрещен. Россияне по-прежнему могут покупать и употреблять спиртное, но делать это теперь нужно аккуратнее. Изменения в законе направлены на усиление контроля и формально касаются всех – и местных жителей, и иностранцев.

Главное новшество – ответственность продавцов. Если сотрудник магазина или бара видит, что клиент уже сильно пьян, он обязан отказать в продаже. При этом никаких алкотестеров или четких критериев закон не предусматривает – всё решается «на глаз». Более того, если после покупки алкоголя турист устроит дебош или, например, попадет в ДТП, вопросы могут возникнуть и к продавцу.

Для самих туристов это означает простое правило: в явно нетрезвом виде за добавкой лучше не ходить. В противном случае можно столкнуться с отказом или конфликтной ситуацией. За нарушение правил распития алкоголя или покупку в неположенном месте предусмотрены штрафы до 10 тыс. батов (около 25–26 тыс. руб.).

Что касается времени продажи, то в туристических районах Таиланд постепенно смягчает прежние ограничения. Классические «алкогольные окна» – с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до полуночи – в ряде мест расширены, в том числе днем. Но на практике многое зависит от конкретного региона и формата заведения.

Алкоголь разрешено пить в барах, ресторанах, клубах и отелях с лицензией. А вот распитие на улице, в парках и на пляжах вне разрешенных зон по-прежнему может закончиться штрафом. Также не стоит забывать про «сухие дни» – в буддийские праздники продажу спиртного могут полностью запретить. В январе их нет, но есть в другие месяцы.

Сухие дни – 2026 в Таиланде (запрет продажи алкоголя на 24 часа):

• 3 марта – Макха Буча (Makha Bucha Day) – религиозный буддийский праздник.

• 31 мая – Висакха Буча (Visakha Bucha Day) – самый важный буддийский праздник в году.

• 29 июля – Асарна Буча (Asahna Bucha Day) – день первой проповеди Будды.

• 30 июля – начало буддийского поста (Khao Phansa) – также сухой день.

• 26 октября – окончание буддийского поста (Ok Phansa) – формально день запрета продажи.

Возрастное ограничение остается прежним – покупать алкоголь можно с 20 лет. В туристических местах документы проверяют не всегда, но формально продавец имеет на это право.

Итог простой: россиянам в Таиланде пить можно, но без перегибов. Новые правила – это не запрет, а попытка снизить число инцидентов с участием пьяных туристов. Тем, кто соблюдает меру и выбирает легальные места, опасаться по-прежнему нечего.