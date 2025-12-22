МВД России придется заплатить туристке за испорченный отдых

МВД России придется заплатить за дефект в паспорте туристки и испорченный отдых. Жительница Свердловской области год назад собиралась съездить в Египет. Однако в аэропорту Кольцово пограничники забрали у нее загранпаспорт: буква Д в ее фамилии выглядела как исправленная. Женщине запретили выезд за границу.

Туристка подала иск к Министерству финансов, МВД, ФСБ, МО МВД России «Новолялинский», пограничному управлению ФСБ России по Челябинской области, а также к ООО «ТТ Трэвел» и ООО «Альянс», требуя взыскать с ответчиков солидарно убытки в размере 93 тыс. руб. и 100 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Верхотурский районный суд удовлетворил иск частично, решив, что отвечать будет МВД РФ. Его обязали выплатить истице 110 тыс. руб.: деньги за сгоревший тур, 10 тыс. компенсации и 7 тыс. судебных расходов.

Обе стороны с решением не согласились и подали апелляционные жалобы. Представители МВД настаивали, что их сотрудники закон не нарушали, а повлиять на возможный дефект печати принтера они не могли. Женщина же требовала взыскать убытки солидарно со всех ответчиков, включая турфирмы, и увеличить компенсацию морального вреда.

Свердловский областной суд пришел к выводу, что непосредственной причиной, по которой истец не смогла вылететь на отдых, стал дефект в оформлении загранпаспорта, допущенный сотрудниками МВД. Экспертиза хотя и не нашла признаков ручной дописки, зафиксировала аномалии в нанесении красящего вещества на букву Д, что было допущено при печати. Суд указал, что система и технические средства оформления паспортов находятся под контролем органов внутренних дел, которые обязаны обеспечивать их надлежащую работу. Факт технического сбоя ответчик не доказал.

Исковые требования к турагенту и туроператору отклонили, так как в договоре с туристкой было указано, что исполнитель не несет ответственности за отказ в выезде при паспортном контроле. Коммерческие компании не обязаны проверять достоверность официальных документов, выданных государственными органами.

Сумму компенсации морального вреда оставили без изменения, отметив, что она соответствует принципам разумности и справедливости.