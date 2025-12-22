Россия и Таиланд продолжают переговоры о возможности приема карт платежной системы «Мир» российскими туристами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в комментарии ТАСС, подтвердив, что диалог по этому вопросу сохраняется.

Тема использования карт «Мир» в Таиланде обсуждается с 2022 года, однако до практической реализации дело пока не дошло. Основные сложности связаны с позицией финансовых регуляторов и банков принимающей стороны, а также с необходимостью технической интеграции платежной системы в локальную инфраструктуру. Дополнительным фактором остаются внешние ограничения, которые банки учитывают при подключении новых финансовых инструментов.

Пока же российские туристы в Таиланде в основном используют наличные, карты иностранных банков, оформленные за рубежом, а также локальные платежные сервисы. Отсутствие привычных решений остается одной из заметных бытовых проблем направления, особенно чувствительной при длительных поездках.

Таиланд остается одним из ключевых зарубежных направлений для российского выездного туризма: по итогам 2023–2024 годов страну ежегодно посещают более 1,5 млн туристов из России. Именно поэтому тема платежных инструментов регулярно поднимается как на межправительственном уровне, так и в профессиональной среде.

По официальной информации платежной системы «Мир» и данным, ранее публиковавшимся федеральными СМИ, использование карт за пределами России возможно в ограниченном числе стран и не в унифицированном формате. Ключевая особенность – реализация зависит не только от страны, но и от конкретных банков, платежных провайдеров и торговых точек.

В публичном поле ранее появлялась информация о запуске приема карт «Мир» в туристическом сегменте Мальдив, однако речь шла не о полномасштабной работе платежной системы на территории страны, а об ограниченных решениях, применимых к отдельным объектам или платежным каналам. Практическая возможность оплаты картой «Мир» на Мальдивах требует уточнения на момент поездки.

Эксперты туррынка не ожидают быстрого решения вопроса по внедрению карт «Мир» в Таиланде. Однако один из наших собеседников сказал: «Любые хорошие новости идут на пользу, даже если они будут реализованы не скоро».